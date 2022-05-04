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війна

Куди подавати інформацію про мародерів та колаборантів: нові чат-боти від СБУ

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Куди повідомляти про мародерів і колаборантів - фото 1
Куди повідомляти про мародерів і колаборантів / Michael Dziedzic on Unsplash

Кожен українець може допомогти країні різними способами: підтримувати армію, продовжувати працювати, а також повідомляти про злочини. Тому в СБУ створили додаткові чат-боти, у які можна "здати" колаборантів та мародерів.

Служба безпеки України запустила нові чат-боти, які дозволять притягнути до відповідальності мародерів і колаборантів. Відзначимо, що такі злочини під час війни отримали посилене покарання та збільшення тривалості перебування за ґратами.

І ще: Що обов'язково потрібно зробити після сповіщення про окупантів через чатбот єВорог

Куди повідомляти про мародерів та колаборантів:

  • Чат-бот @Traitor_Search_bot: сюди можна також надсилати дані про інтернет-агентів, які передають ворогам важливу інформацію або підтримують загарбників у соцмережах.
  • Чат-бот @stop_marauder_ua_bot: тут йде збір інформації про розкрадачів чужого майна під час війни.
Куди подавати інформацію про мародерів та колаборантів: нові чат-боти від СБУ - фото 504576

Усі дані перевірятимуть та розмістять на створеному СБУ сайті. Усіх колаборантів, мародерів та "агентів кремля" обов’язково притягнуть до відповідальності! – Наголошують у Службі безпеки.

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