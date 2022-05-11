Спростили отримання водійського посвідчення у воєнний час – зміни для українців

В Україні змінили процедуру отримання посвідчення водія на період дії воєнного стану. Читайте далі та дізнайтеся, які зміни впровадили!

Відтепер з'явилося п'ять суттєвих змін для тих, хто хоче отримати водійське посвідчення та самостійно кермувати автотранспортом.

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Скоротили загальний термін навчання шляхом урізання теоретичної частини на 20%.

Також тепер з'явилася можливість проходити навчання з теоретичної підготовки дистанційно – онлайн за допомогою Zoom, Skype, Google meet тощо.

Можна повернути свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, виданого за заявою його власника на ім'я людини, яка здійснює поїздку за кордон, протягом 10 днів з дня повернення цієї людини з-за кордону до будь-якої СЦ МВС.

Внутрішні переселенці зможуть складати практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС. Це не залежить від того, у якому місті ви складали теоретичну частину іспиту.

Ще внутрішні переселенці зможуть отримати посвідчення водія в будь-якому СЦ МВС. Це не залежить від місця складання теоретичного та практичного іспитів.

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