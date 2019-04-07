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Названий найбільш продаваний седан у світі

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Технології, які використовують в автомобілі, постійно удосконалюються - фото 1
Технології, які використовують в автомобілі, постійно удосконалюються / Volkswagen

Прес-служба Volkswagen заявила про випуск 30-мільйонного Passat в Емдені, що є новим світовим рекордом в сегменті седанів!

Passat став найбільш продаваною моделлю середнього класу.

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Про колосальний успіх цієї моделі у покупців свідчать цифри, які наводить Volkswagen. Passat існує вже 46 років – з 1973 року, він представлений більш ніж на 100 ринках, випускають його на 10 заводах, розташованих на трьох континентах.

Технології, які використовують в автомобілі, постійно удосконалюються. Наприклад, завдяки технології Travel Assist Passat стане першим автомобілем виробника, здатним частково використовувати технології автопілотування на швидкості від 0 до 210 км/год. Удосконалюють і двигун автомобіля, його підганяли під норми екологічних стандартів.

VW Passat GTE 2019 - фото 319288
VW Passat GTE 2019

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Джерело: motor1
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