Названий найбільш продаваний седан у світі

Прес-служба Volkswagen заявила про випуск 30-мільйонного Passat в Емдені, що є новим світовим рекордом в сегменті седанів!

Passat став найбільш продаваною моделлю середнього класу.

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Про колосальний успіх цієї моделі у покупців свідчать цифри, які наводить Volkswagen. Passat існує вже 46 років – з 1973 року, він представлений більш ніж на 100 ринках, випускають його на 10 заводах, розташованих на трьох континентах.

Технології, які використовують в автомобілі, постійно удосконалюються. Наприклад, завдяки технології Travel Assist Passat стане першим автомобілем виробника, здатним частково використовувати технології автопілотування на швидкості від 0 до 210 км/год. Удосконалюють і двигун автомобіля, його підганяли під норми екологічних стандартів.

VW Passat GTE 2019

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