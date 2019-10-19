Новий протектор та шипи з нержавіючої сталі: в Україні представили унікальні зимові шини

В Україні були представлені дві нові зимові шини Nokian Tyres для автомобілів. Повідомляється, що вони більше пристосовані до сучасних умов руху.

Зимова гума нового покоління повинна забезпечити безпеку і керованість незалежно від погодних умов. Тим більше, що погода в нашій країні, з огляду на зміни клімату, швидко змінюється. Отже, які ж моделі були представлені на презентації:

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Nokian WR Snowproof

Нова Nokian WR Snowproof пропонує сучасний рівень безпеки для щоденного водіння. Головна її особливість – концепція Alpine Sense Grip, яка дозволяє шині швидко адаптуватися до непередбачуваних змін погоди в зимовий час і добре працювати в широкому діапазоні температур. Завдяки специфічному малюнку протектора, Nokian WR Snowproof має низький опір коченню і забезпечує відчутну економію палива і зниження шкідливих викидів.

Nokian WR Snowproof

Nokian Hakkapeliitta LT3

Для цієї шини Nokian Tyres розробили перші у світі шипи з нержавіючої сталі. Концепція Arctic Stud – це абсолютно нова форма шипа і матеріал корпусу, які продовжують термін служби шин при експлуатації в зимових умовах зі значним навантаженням. Шипи з нержавіючої сталі відрізняються високою корозійною стійкістю, що значно подовжить термін експлуатації шин на посипаних сіллю дорогах. У новій шині Nokian Hakkapeliitta LT3 поліпшена керованість і зчеплення на снігу і льоду. Нові зимові шини також забезпечують надійніше зчеплення на мокрій і покритої сльотою дорозі.

Nokian Hakkapeliitta LT3

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