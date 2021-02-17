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В Україні збільшили штрафи для водіїв, велосипедистів і пішоходів: що варто знати
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Верховна Рада прийняла в повному обсязі проєкт закону №2596. Він передбачає посилення відповідальності за окремі порушення ПДР і спрямований на підвищення безпеки на дорогах України. Документ передбачає збільшення штрафів і термінів ув'язнення. Розповідаємо, що саме змінилося.
Високий рівень аварійності та смертності на українських дорогах обумовлений переважно систематичним порушенням правил дорожнього руху автомобілістами та пішоходами. Це своєю чергою змушує чиновників посилювати відповідальність за такі проступки.
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Тепер мінімальний штраф для водіїв становить 510 гривень.
За які порушення будуть стягувати 510 гривень
- проїзд на заборонний сигнал світлофора;
- порушення правил обгону і проїзду перехресть;
- розмова телефоном під час руху;
- непристебнутий ремінь;
- відсутність номерного знака або його невідповідність до встановленої форми;
- керування незареєстрованим транспортним засобом;
- ненадання пріоритету в русі швидкій допомозі або іншому спецтранспорту;
- відсутність шолома у мотоцикліста.
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За перевищення швидкісного режиму більш ніж на 50 км/год штраф складе 1 700 гривень.
Штрафи за порушення, пов'язані з аварійними ситуаціями та ДТП
- Якщо водій залишив місце ДТП – штраф у розмірі 3 400 гривень і позбавлення прав на 1-2 роки.
- Створення аварійної ситуації – стягнення 1 445 гривень.
- Порушення, що спричинило ДТП – 850 гривень штрафу.
- Водіння без прав – залежно від ситуації сума стягнення буде варіюватися від 425 до 20 400 гривень.
Стягнення за водіння в стані алкогольного сп'яніння
- Якщо водій, перебуваючи в стані сп'яніння, скоїв ДТП, в результаті якого потерпілий отримав травми середньої тяжкості – водію загрожує обмеження волі на строк від 3 до 5 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.
- У разі, якщо характер травм потерпілого важкий, то термін обмеження свободи зростає до 10 років.
- Якщо постраждалих кілька – термін позбавлення волі від 7 до 12 років.
- За відмову від проходження огляду – штраф 48 000 гривень.
За водіння в стані алкогольного сп'яніння порушник повинен буде заплатити штраф у розмірі 17 000 гривень, а при повторному порушенні – 34 000 гривень. Якщо ж факт порушення буде зафіксовано втретє, то розмір штрафу зросте до 51 000 гривень.
Штрафи для велосипедистів та пішоходів
- Перетин проїжджої частини пішоходом в недозволеному місці – штраф 255 гривень.
- Якщо ПДР порушить велосипедист – стягнення 340 гривень.
- Якщо порушення було скоєно в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння – сума штрафу 680 і 850 гривень відповідно.
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