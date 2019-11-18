В МВС нагадали, кому треба замінити свої водійські права до кінця 2019-го

У Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ нагадали, що вже незабаром у деяких українців завершиться термін дії їхніх водійських прав. Розповідаємо, що ж робити цим автомобілістам.

Як йдеться у повідомленні, 2019 року спливає термін дії водійських посвідчень, які були видані два роки тому – 2017-го. За цей час права отримали понад 750 000 осіб. Саме їм слід звернутись до будь-якого сервісного центру МВС, аби обміняти свої посвідчення на такі, що дійсні протягом 30 років.

Це цікаво: Куди звертатися, якщо загубили водійське посвідчення

Важливо, що обмін першого посвідчення водія можливий тільки після закінчення терміну його дії, а не раніше. При цьому автомобілісту треба мати такий пакет документів:

паспорт

копія ідентифікаційного коду

медична довідка (форма 083/о)

наявне посвідчення водія

Нагадаємо, що водій може обміняти своє перше посвідчення без складення іспитів, якщо протягом двох років з дня видачі прав він вчинив максимум два адміністративні правопорушення (у сфері ПДР) та не вчинив жодного кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286 Кримінального кодексу України. У разі, якщо такі порушення були, громадянин обмінює своє посвідчення водія на постійне лише після складення практичного та теоретичного іспитів у сервісному центрі МВС.

Повернення посвідчення водія особам, які отримали його вперше та були позбавлені права на керування транспортними засобами, не відбувається. Поновлення права керування транспортними засобами здійснюється після підготовки у навчальному закладі та після успішного складення теоретичного і практичного іспитів.

Читайте також: Порушникам ПДР почнуть приходити оповіщення