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В Україні збільшать штрафи за перевантажений транспорт: названі суми
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Відповідальність за перевантажений транспорт в Україні можуть посилити. Верховна рада прийняла в першому читанні відповідний законопроєкт №3742.
"За" проголосували 308 нардепів. Цей закон законодавчо закріплює автоматичну фіксацію порушень габаритно-вагового контролю.
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Документ розширює повноваження Укртрансбезпеки в частині здійснення габаритно-вагового контролю. Відомству хочуть надати право стягувати в судовому порядку плату за проїзд для вантажівок, які порушують габаритно-вагові параметри. Проєкт закону встановлює відповідальність вантажовідправника як першої ланки в вантажних перевезеннях і значно підвищує відповідальність автоперевізників за недотримання габаритно-вагових норм.
Користувачів (власників) транспортних засобів за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм в залежності від відсотка перевантаження каратимуть такими штрафами:
- до 2% включно в розмірі 1700 гривень;
- від 2% до 5% в розмірі 5100 грн;
- від 5% до 10% в розмірі 8500 грн;
- від 10% до 20% в розмірі 17 тисяч грн;
- від 20% до 30% в розмірі 34 тисяч грн;
- більше 30% в розмірі 51 тисячі грн;
- за відмову від проходження контролю загрожуватиме 51 тис. гривень штрафу.
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