Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Голос країни

В Україні збільшать штрафи за перевантажений транспорт: названі суми

  • 1
Вантажівка - фото 1
Вантажівка / slovoidilo

Відповідальність за перевантажений транспорт в Україні можуть посилити. Верховна рада прийняла в першому читанні відповідний законопроєкт №3742.

"За" проголосували 308 нардепів. Цей закон законодавчо закріплює автоматичну фіксацію порушень габаритно-вагового контролю.

І ще: 69-річний кабріолет Mercedes-Benz пустять з молотка: ефектні фото раритетного авто

Документ розширює повноваження Укртрансбезпеки в частині здійснення габаритно-вагового контролю. Відомству хочуть надати право стягувати в судовому порядку плату за проїзд для вантажівок, які порушують габаритно-вагові параметри. Проєкт закону встановлює відповідальність вантажовідправника як першої ланки в вантажних перевезеннях і значно підвищує відповідальність автоперевізників за недотримання габаритно-вагових норм.

Користувачів (власників) транспортних засобів за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм в залежності від відсотка перевантаження каратимуть такими штрафами:

  • до 2% включно в розмірі 1700 гривень;
  • від 2% до 5% в розмірі 5100 грн;
  • від 5% до 10% в розмірі 8500 грн;
  • від 10% до 20% в розмірі 17 тисяч грн;
  • від 20% до 30% в розмірі 34 тисяч грн;
  • більше 30% в розмірі 51 тисячі грн;
  • за відмову від проходження контролю загрожуватиме 51 тис. гривень штрафу.
В Україні збільшать штрафи за перевантажений транспорт: названі суми - фото 446316

Це цікаво: У США показали шестиколісний пікап Апокаліпсис

Джерело: slovoidilo
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Коханка президента: ТОП 5 відомих жінок, які мали стосунки з лідерами країн
  • 29 cічня, 21:50
  • 243
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 3098
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2797841
Загрузка...
Новини