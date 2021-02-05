В Україні збільшать штрафи за перевантажений транспорт: названі суми

Відповідальність за перевантажений транспорт в Україні можуть посилити. Верховна рада прийняла в першому читанні відповідний законопроєкт №3742.

"За" проголосували 308 нардепів. Цей закон законодавчо закріплює автоматичну фіксацію порушень габаритно-вагового контролю.

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Документ розширює повноваження Укртрансбезпеки в частині здійснення габаритно-вагового контролю. Відомству хочуть надати право стягувати в судовому порядку плату за проїзд для вантажівок, які порушують габаритно-вагові параметри. Проєкт закону встановлює відповідальність вантажовідправника як першої ланки в вантажних перевезеннях і значно підвищує відповідальність автоперевізників за недотримання габаритно-вагових норм.

Користувачів (власників) транспортних засобів за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм в залежності від відсотка перевантаження каратимуть такими штрафами:

до 2% включно в розмірі 1700 гривень;

від 2% до 5% в розмірі 5100 грн;

від 5% до 10% в розмірі 8500 грн;

від 10% до 20% в розмірі 17 тисяч грн;

від 20% до 30% в розмірі 34 тисяч грн;

більше 30% в розмірі 51 тисячі грн;

за відмову від проходження контролю загрожуватиме 51 тис. гривень штрафу.

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