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69-річний кабріолет Mercedes-Benz пустять з молотка: ефектні фото раритетного авто

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Mercedes-Benz 220 Cabriolet A випустили у 1952 році - фото 1
Mercedes-Benz 220 Cabriolet A випустили у 1952 році

На аукціоні Bring a Trailer виставили на продаж чорний Mercedes-Benz 220 Cabriolet A 1952 року випуску. Під час торгів вартість раритетної моделі, яка майже все життя належала одному власнику, досягла 65 000 доларів.

Mercedes-Benz 220 Cabriolet A дебютував на першій Міжнародній автомобільній виставці у Франкфурті у квітні 1951 року. За чотири роки виробництва компанія випустила близько 1300 таких машин, особливостями яких були передні фари, інтегровані у крила, а також двері, що відкриваються проти ходу руху. Від родинного Cabriolet B модель відрізнялася плавними лініями кузова та просторішим салоном.

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Виставлений на продаж екземпляр належить до 1952 року. Через 7 років після випуску кабріолет придбав нинішній господар, який володів автомобілем аж до нинішніх днів. За 62 роки експлуатації чоловік проїхав усього 49 000 км. За винятком кількох кузовних деталей зі слідами ремонту та потрісканого м'якого складного даху, Mercedes-Benz зберігся непогано. Усі агрегати кабріолета перебувають у справному стані.

69-річний кабріолет Mercedes-Benz пустять з молотка: ефектні фото раритетного авто - фото 446235
69-річний кабріолет Mercedes-Benz пустять з молотка: ефектні фото раритетного авто - фото 446234
69-річний кабріолет Mercedes-Benz пустять з молотка: ефектні фото раритетного авто - фото 446228
69-річний кабріолет Mercedes-Benz пустять з молотка: ефектні фото раритетного авто - фото 446230
69-річний кабріолет Mercedes-Benz пустять з молотка: ефектні фото раритетного авто - фото 446231
69-річний кабріолет Mercedes-Benz пустять з молотка: ефектні фото раритетного авто - фото 446233
69-річний кабріолет Mercedes-Benz пустять з молотка: ефектні фото раритетного авто - фото 446229
69-річний кабріолет Mercedes-Benz пустять з молотка: ефектні фото раритетного авто - фото 446227

Салон автомобіля оброблений коричневою шкірою та натуральним деревом. У комплектацію "Мерседеса" входить радіоприймач, а також набір фірмових валіз. Під капотом раритету встановлена ​​рядна "шістка" 2.2 потужністю 80 кінських сил, яка працює у парі з чотирьохступеневою "механікою".

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Джерело: Bring a Trailer
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