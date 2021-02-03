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У США показали шестиколісний пікап Апокаліпсис
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Американські майстри тюнінгу не перестають дивувати своїми оригінальними авторськими проєктами. Майстерня SoFloJeeps з Флориди представила 6-колісний пікап на базі Jeep Gladiator, який отримав назву Apocalypse.
Всюдихідний шестиколісний пікап Apocalypse G створений на базі звичайного Jeep Gladiator, але в процесі перетворення машини практично всі елементи були модифіковані.
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В першу чергу була виготовлена потужна подовжена рама, яка дозволила додати ззаду ще одну пару коліс. Таким чином колісна формула машини тепер 6х6. Підвіску повністю переробили, встановивши стабілізатори Falcon. Комплект для збільшення кліренсу дозволив додатково підняти машину над дорогою на 127 мм. Щоб водієві і його супутникам було зручно підійматися в салон, автомобіль оснастили висувними сходами з електроприводом по обидва боки кузова.
Широкі крила виготовлені заново з нержавіючої сталі, а вся світлотехніка виконана на світлодіодах. Для захисту від перешкод на дорозі замість штатних бамперів встановили потужні сталеві "рейки" Grumper, а спереду додали лебідку з тяговим зусиллям 4300 кг. Крім того, автомобіль здатний буксирувати причіп масою до 5400 кг.
Покупцям пропонується придбати один з уже готових примірників або замовити машину "під себе". Орієнтовна вартість новинки – від 175 тисяч доларів.
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