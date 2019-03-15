В Україні збільшать один зі штрафів для водіїв

Не можна буде перевозити групи дітей у темну пору доби / NewsOne

Народні депутати Верховної Ради України вирішили прислухатися до вимог українців і посилити покарання за їзду в авто без ременя безпеки і без спеціального дитячого крісла.

Відповідні законопроекти вже надійшли у Верховну Раду для обговорення і голосування.

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Зараз вже відомо, що за порушення зазначених правил автовласникам доведеться викласти 510 грн. Автори законопроектів кажуть, що неприпустимо перевозити дітей в машині без спеціального автомобільного дитячого крісла. У нових документах зазначено, що всі діти від народження і до 12 років повинні сидіти в автокріслах з ременями безпеки. Також у законодавстві є застереження, що дитина може їздити без крісла, якщо її зріст становить 145 см і вище.

Крім того, нові документи накладають заборону на перевезення дітей віком до 16 років у вантажних автомобілях. Також не можна буде перевозити групи дітей у темну пору доби.

В Україні посилять покарання за їзду в авто без ременя безпеки

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