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Американці показали Запорожець із начинкою Porsche
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Цей цікавий проект авто вразив навіть американців з Jalopnik. А от творці, у свою чергу, просто хотіли зробити крутий Запорожець.
Цей родстер знайшов традиційні риси Запорожця. По-перше це не зовсім Запорожець, адже всі нутрощі авто – від Porsche Boxster S першого покоління. Середньомоторний родстер оснащений 3,2-літровим оппозитним двигуном потужністю 250 л. с.
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Побудували незвичайний ЗАЗ в майстерні Shif Custom, яка більше спеціалізується на доопрацюванні мотоциклів. Як пояснили творці, вони просто хотіли зробити крутий Запорожець. Родстер знайшов традиційні риси Запорожця на кшталт круглих фар або "вух". При цьому лобове скло, дзеркала, м'який дах і весь салон залишилися від Porsche.
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