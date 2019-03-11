Експерти розповіли, як підготувати авто до весни

Під час зміни сезонів, вашому автомобілю необхідна деяка профілактика. Кілька рекомендацій для автолюбителів щодо переходу на теплий сезон року.

У холодну пору року в салон і багажний відсік планомірно потрапляли волога і бруд. Крім естетичного неприємного вигляду, ці компоненти можуть викликати корозію металу кузова.

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Перш за все потрібно вимити машину як зовні, так і зсередини. Потім необхідно якісно просушити автомобіль: зверніться до автосалону. Наступне, що варто зробити – це прибрати до наступної зими весь спецінвентар, який влітку ймовірно не знадобиться:

ланцюги протиковзання

трап

антилід

шкребок

Не зайвим буде замінити салонні повітряні фільтри. За зиму вони забиваються брудом, втрачають свої якості і потребують заміни. Про це крім запаху може свідчити піт на стеклах. Забруднений фільтр ще й ідеальне місце для різних шкідливих бактерій, а це ще одна небезпека. Гумові килимки на літо потрібно замінити пухнастими. Крім цього варто подбати про наявність сонячних відбивачів.

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