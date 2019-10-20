В Україні засвітився унікальний Chevrolet Camaro, який підкорить любителів швидкісної їзди

У Києві на продаж виставили заряджений Chevrolet Camaro ZL1 2018 року. За цей елітний автомобіль з пробігом 5000 км просять 77 тисяч 777 доларів.

Купе Chevrolet Camaro ZL1 є найекстремальнішою версією моделі. Машина була обладнана 6,2-літровим компресорним мотором V8 потужністю 650 к. с. і 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

І ще: Електричний MINI встановить незвичайний рекорд на Нюрбургринзі

Автомобіль розганяється до 100 км/год за 3,5 с і здатний розвинути 318 км/год. Це авто отримало ще й трековий пакет 1LE, а це значить, що у нього велике антикрило, обвіс, спортивна вихлопна система і адаптивні амортизатори. Крім того, такий Chevrolet Camaro полегшений на 27 кг.

Що стосується начинки салону, то Chevrolet Camaro ZL1 оброблений шкірою і алькантарою. Крім того, встановлені спортивні ковшоподібні крісла Recaro.

Читайте також: Електрокари Porsche Taycan і Tesla Model S перевірили на швидкість: ефектне відео