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Бокс Серіал Великі Вуйки

В Україні засвітився унікальний Chevrolet Camaro, який підкорить любителів швидкісної їзди

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Заряджений Chevrolet Camaro ZL1 2018 року - фото 1
Заряджений Chevrolet Camaro ZL1 2018 року / topgir

У Києві на продаж виставили заряджений Chevrolet Camaro ZL1 2018 року. За цей елітний автомобіль з пробігом 5000 км просять 77 тисяч 777 доларів.

Купе Chevrolet Camaro ZL1 є найекстремальнішою версією моделі. Машина була обладнана 6,2-літровим компресорним мотором V8 потужністю 650 к. с. і 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

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В Україні засвітився унікальний Chevrolet Camaro, який підкорить любителів швидкісної їзди - фото 362533

Автомобіль розганяється до 100 км/год за 3,5 с і здатний розвинути 318 км/год. Це авто отримало ще й трековий пакет 1LE, а це значить, що у нього велике антикрило, обвіс, спортивна вихлопна система і адаптивні амортизатори. Крім того, такий Chevrolet Camaro полегшений на 27 кг.

Що стосується начинки салону, то Chevrolet Camaro ZL1 оброблений шкірою і алькантарою. Крім того, встановлені спортивні ковшоподібні крісла Recaro.

В Україні засвітився унікальний Chevrolet Camaro, який підкорить любителів швидкісної їзди - фото 362532
В Україні засвітився унікальний Chevrolet Camaro, який підкорить любителів швидкісної їзди - фото 362534

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Джерело: topgir
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