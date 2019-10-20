На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
В Україні засвітився унікальний Chevrolet Camaro, який підкорить любителів швидкісної їзди
-
- 12
У Києві на продаж виставили заряджений Chevrolet Camaro ZL1 2018 року. За цей елітний автомобіль з пробігом 5000 км просять 77 тисяч 777 доларів.
Купе Chevrolet Camaro ZL1 є найекстремальнішою версією моделі. Машина була обладнана 6,2-літровим компресорним мотором V8 потужністю 650 к. с. і 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач.
І ще: Електричний MINI встановить незвичайний рекорд на Нюрбургринзі
Автомобіль розганяється до 100 км/год за 3,5 с і здатний розвинути 318 км/год. Це авто отримало ще й трековий пакет 1LE, а це значить, що у нього велике антикрило, обвіс, спортивна вихлопна система і адаптивні амортизатори. Крім того, такий Chevrolet Camaro полегшений на 27 кг.
Що стосується начинки салону, то Chevrolet Camaro ZL1 оброблений шкірою і алькантарою. Крім того, встановлені спортивні ковшоподібні крісла Recaro.
Читайте також: Електрокари Porsche Taycan і Tesla Model S перевірили на швидкість: ефектне відео
-
08:59Влад Яма показав, як займається в тренажерному залі: ефектне фото
-
08:34Названо соки, які принесуть максимум користі чоловікам
-
08:17В Україні засвітився унікальний Chevrolet Camaro, який підкорить любителів швидкісної їзди
- 19 жовтня
-
21:51OnePlus 7T провалив тест на міцність: промовисте відео
-
21:24Неземна та сексуальна: зірка серіалу Кріпосна спокусила фанатів новим фото
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:0020 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Новий Chevrolet Corvette засмутить водіїв, і ось чому
-
20:22Цими продуктами не бажано вечеряти
-
19:48Лікарі розповіли, чому болить бік під час бігу
-
19:23Xiaomi представила власні монітори для комп'ютерів
-
18:555 причин, через які ваш ремонт приречений стати вічним
-
18:24Tesla показала краш-тест своєї найбезпечнішої моделі
-
18:00Гороскоп на 20 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:46Microsoft назвав найкращу мобільну операційну систему
-
17:22Дженніфер Еністон розповіла, чому вирішила завести Instagram
-
16:52Лікарі розповіли, чому може сіпатися око
-
16:30Стівен Кінг впускатиме відвідувачів у свій будинок, який надихнув його на хоррор Воно
-
16:13Apple раптово "злила" зображення нового MacBook
-
15:55Найкучерявіші українські артисти: зіркова добірка до Дня кучерявих людей
-
15:32Розкішний Porsche 1959 перетворили на кабріолет
-
15:15Синє світло від гаджетів прискорює старіння: дослідження
-
14:54Американські тренери запропонували ідеальну формулу дитячих тренувань
-
14:32Одного разу в Голлівуді зняли з прокату в Китаї: відома причина
-
08:34Названо соки, які принесуть максимум користі чоловікам
- 19 жовтня
-
21:24Неземна та сексуальна: зірка серіалу Кріпосна спокусила фанатів новим фото
-
18:555 причин, через які ваш ремонт приречений стати вічним
-
15:55Найкучерявіші українські артисти: зіркова добірка до Дня кучерявих людей
-
13:51Новий протектор та шипи з нержавіючої сталі: в Україні представили унікальні зимові шини
-
11:50Лесі Нікітюк – 32! Біографія та найсексуальніші фото української телеведучої (18+)
-
09:25Гвоздик вперше за кар'єру програв у поєдинку з Бетербієвим: повне відео бою
-
08:326 вагомих причин працювати на фрілансі
- 18 жовтня
-
21:42Як вийти з зони комфорту: поради, які змінять ваше життя назавжди
-
19:45Основні правила бігу в міжсезоння, якими не слід нехтувати
-
17:00Бюджет 2020: якою буде мінімалка, прожитковий мінімум і курс долара в Україні
-
15:37ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ: коли і де дивитись онлайн бокс, прогноз на бій
-
11:57MOZGI – СВ 2: вийшов веселий саундтрек до продовження комедії Скажене весілля
-
07:15Погода в Україні 18 жовтня: найтепліше у всій Європі
- 17 жовтня
-
22:145 вагомих причин регулярно прогулюватися
-
19:15Спагеті для Меркель та Біг-Мак для Трампа: улюблені страви впливових політиків
-
16:21Як змінилися актори фільму Таксі: фото тоді і зараз
-
14:50Kalush ввірвався на українську реп-сцену: дебютний кліп гурту-протеже alyona alyona
-
12:19Вперед за мрією – 5 книг, потрібних для заробітку
-
09:53Антитіла – Буде син: дивіться новий кліп з архівними відео родини Тополі
-
07:15Погода в Україні 17 жовтня: тумани і тепло
- 16 жовтня
-
22:23Як перегляд порно впливає на чоловічий мозок: цікаве дослідження
-
19:15Як зміцнити імунітет восени: прості та приємні способи
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася вибухова білявка Джері Холл (18+)
-
12:15Тест для справжніх босів: Жорстокий деспот чи безтурботний мрійник?