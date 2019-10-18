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Електричний MINI встановить незвичайний рекорд на Нюрбургринзі

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Під час заїзду планують зовсім не використовувати гальма - фото 1
Під час заїзду планують зовсім не використовувати гальма

Компанія MINI вирішила встановити незвичайний рекорд: проїхати коло по Нюрбургрингу на електричному Cooper SE, не використовуючи педаль гальма. Таким чином німецька марка має намір показати ефективність роботи дворівневої системи рекуперації.

У режимі рекуперації тяговий електромотор виступає у ролі генератора та повертає частину кінетичної енергії, що виникає при гальмуваннях, назад у батарею. На Audi e-tron, наприклад, рекуперація працює на уповільненнях до 0,3 g і забезпечує до 30 відсотків запасу ходу. На MINI Cooper SE все трохи простіше. Тут є два рівні інтенсивності: стандартний (0,19 g) і "м'який" (0,11 g). Вони вибираються тумблером на центральній консолі.

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Електричний MINI встановить незвичайний рекорд на Нюрбургринзі - фото 362390
Електричний MINI встановить незвичайний рекорд на Нюрбургринзі - фото 362392

Використовуючи необхідний режим, можна з оптимальною енергоефективністю проходити зв'язки крутих і пологих поворотів – MINI наводить як приклад криві Brünnchen, Eiskurve і Pflanzgarten. Але особливо помітна робота рекуперації буде після виходу на пряму з Galgenkopf, коли весь накопичений заряд йде на інтенсивний розгін. Утім, наскільки швидким виявиться Cooper SE на "Північній петлі" ще належить дізнатися.

Електричний MINI встановить незвичайний рекорд на Нюрбургринзі - фото 362391
Електричний MINI встановить незвичайний рекорд на Нюрбургринзі - фото 362389

Навесні передсерійний прототип MINI Cooper SE, оснащений 184-сильним електромотором (270 Нм) і тяговою батареєю на 32,6 кіловат-години, відбуксирував 150-тонний вантажний Boeing 777F.

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Джерело: Motor
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