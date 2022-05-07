В Україні запустили застосунок Lepta для взаємодопомоги в умовах війни

Українці вкотре довели, що можуть об'єднатися у скрутні часи. Зараз це зробити значно легше, адже створили зручний мобільний застосунок Lepta.

У Держспецзв'язку зазначають, що це простий, а також прозорий сервіс. З його допомогою можна швидко й ефективно об'єднувати українців, які хочуть допомогти тим, кому це потрібно. Він дозволяє одній людині допомагати іншій.

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Які можливості застосунку Lepta

створення ініціатив та запитів – для адресної підтримки тих, хто справді потребує допомоги;

надання та отримання необхідної підтримки;

завдяки зручному картографічному сервісу можна бачити, хто і де потребує допомоги поряд;

обмін актуальною та важливою інформацією.

З часом функціонал застосунку Lepta розширять. Завантажити його можна тут: для Android та для iOS.

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