"Русский корабль иди н***й": з'явився оригінальний додаток від Генштабу

Генштаб разом з Alty запустив мобільний застосунок з красномовною назвою "Русский корабль иди н***й" (скорочено РКИН), який дозволяє прямо на екрані смартфону розмістити віджет про актуальні втрати окупантів. Дізнавайтесь більше про новий додаток далі.

Українська софтверна компанія Alty та Генеральний штаб ЗСУ випустили креативний додаток "Русский корабль иди н***й" (РКИН) для українців. Завдяки йому на головному екрані смартфонів демонструється інформація про втрати РФ під час війни, зазначають у Генштабі.

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Поки що застосунок доступний лише для користувачів гаджетів з iOS. Згодом з'явиться версія для Android.

Серед усіх функцій РКИН: мапа сповіщень про повітряну тривогу, а також перерахунок коштів для підтримки ЗСУ.

Загалом застосунок має три варіанти віджетів за розмірами: у маленькому демонструються тільки дані щодо втрат особового складу окупантів, у середньому – особового складу та великої військової техніки, а в великому – вся актуальна інформація про втрати ворога.

Також родзинкою є те, що сині напівкільця показують співвідношення знищеної техніки РФ до загальної кількості, яку було зафіксовано на початок повномасштабного вторгнення окупантів поблизу кордонів України (ця кількість виділена жовтими напівкільцями).

Нас надихнула щоденна робота фахівців Генштабу ЗСУ, які старанно оформлювали інформацію по знешкодженню ворожого особового складу і техніки РФ в своїй інфографіці. Тому на волонтерських засадах ми створили зручний застосунок з набором красивих віджетів для відстеження втрат окупанта і наближення нашої перемоги, – розповідає гендиректор компанії Alty Леонід Горєв.

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