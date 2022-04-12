ТОП 5 сервісів для пошуку роботи під час війни

Представники "Дії" поділилися 5 корисними сервісами для тих, хто зараз шукає роботу в Україні та за кордоном.

Ці платформи стануть для вас актуальними, якщо ви втратили роботу через війну або плануєте змінити професію. Також у "Дії" закликали українців працювати зараз, якщо маєте таку можливість.

І ще: Хакери Anonymous зламали сервери російського уряду: у мережу виклали 700 Гб даних

UA Talents

Перейдіть на платформу за ЦИМ посиланням.

Це платформа для працевлаштування українців, які переїхали за кордон. Тут можна зареєструватися та створити своє резюме.

Happy Monday

Перейдіть на платформу за ЦИМ посиланням.

На цій платформі збирають актуальні вакансії для віддаленої роботи чи праці в європейських містах.

The female factor

Перейдіть на платформу за ЦИМ посиланням.

Це перша європейська платформа, яка робить акцент саме на пошуку жіночих талантів.

BazaIt

Перейдіть на платформу за ЦИМ посиланням.

Це англомовний ресурс для пошуку вакансій у сфері IT. Тут можна створити своє резюме, вказати бажану зарплату та поспілкуватися з рекрутерами.

Hire for Ukraine

Перейдіть на платформу за ЦИМ посиланням.

Ця платформа створена для пошуку роботи по всьому світу. На сайті можна створити власний профіль із резюме.

До теми: Укрпошта випустила нову марку про "русский корабль": вже можна купити