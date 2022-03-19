В Україні запустили YouTube-канал з уроками про першу домедичну допомогу

Територіальна оборона запустила YouTube-канал, де показує, як надавати допомогу при різних пораненнях. Долучайтесь! Поширюйте!

В описі каналу йдеться, що інформаційний ресурс створений управлінням підготовки (G7) штабу Командування Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Ось посилання на сам канал.

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"Ви дізнаєтесь про зупинку кровотечі, рани, невідкладні стани, профілактику загострення хронічних захворювань. Долучайтесь! Поширюйте!", – зазначено в описі.

Мета каналу – навчити громадян України базових знань у військовій справі, які наразі є особливо важливими для захисту країни і стійкого опору агресору.

У галереї каналу уже є такі навчальні відео:

"Травмування легень пневмоторакс"

"Зупинка рясної кровотечі"

"Як відкрити шляхи дихання"

"Введення в курс тактичної медицини" та інші

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