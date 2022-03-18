Шахтар і Динамо об'єдналися, щоб допомогти українцям

Здавалося б, Динамо та Шахтар – непримиренні вороги. Але в ці непрості часи об'єднуються геть усі. І це дуже важливо, адже зараз немає "ваших" або "наших". І це доводять ці два футбольні клуби, які допомагають українцям.

Так, Шахтар і Динамо створили благодійний фонд підтримки української армії та гуманітарних ініціатив. Про це у своєму інстаграмі розповів голкіпер Динамо Георгій Бущан.

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Об'єднуємося та допомагаємо один одному заради перемоги України. Спочатку кожен допомагав власноруч, але з часом побачили, що об'єднувати зусилля ефективніше, – наголосив він.

До фонду приєдналися Сергій Сидорчук і Микола Шапаренко з Динамо, а також Сергій Кривцов, Тарас Степаненко та Микола Матвієнко з Шахтаря.

Загалом фонд поділили на дві частини: гуманітарну та воєнну.

"Ми збираємо запити зі всієї України та передаємо перевіреним людям в Іспанії та Італії. Зараз це наші основні партнери, можливо, згодом географія розшириться. Далі організовується логістика для перевезення речей в Україну, що зараз непросто, але для українців немає нічого неможливо. Наші герої доводять щодня", – підкреслює Бущан.

На світлинах, які він виклав у мережі, – частина допомоги. Мовиться про 500 аптечок, 50 бронежилетів (захист 4+), а також 5 тепловізорів. Усе це їде в Одесу, Мар'їнку, а також Миколаїв.

Ми шалено пишаємося нашими футболістами та вдячні їм за те, що вони об'єдналися заради спільного майбутнього. Вірте в ЗСУ, підтримуйте українську армію, а також пам'ятайте, що все буде Україна!

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