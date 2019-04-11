В Україні запустили сервіс з безготівкової оплати чайових

Компанія Mastercard спільно з сервісом iPay.ua реалізували новий сервіс для безготівкової оплати чайових в українських ресторанах. Цей сервіс дозволить швидко і зручно залишити винагороду офіціантові, розрахувавшись карткою.

Відзначається, що першими закладами, відвідувачі яких можуть залишати чайові офіціантові в безготівковій формі, стали три ресторани мережі "Сушия" в столичних торгово-розважальних центрах Smart Plaza, Silver Breeze і Проспект.

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Залишити чайові тепер можна у безготівковій формі

Щоб залишити чайові за обслуговування безготівкою, офіціантові потрібно вибрати на платіжному терміналі опцію "Оплата з чайовими", ввести свій унікальний номер і суму замовлення в закладі. Після цього термінал запропонує кілька варіантів оплати чайових – фіксований відсоток винагороди (5%, 10% або 15% від вартості замовлення) або будь-яку суму на розсуд самого клієнта.

Оплата проходить двома транзакціями: оплата основного замовлення і окремо оплата чайових. При цьому ніяких додаткових комісій для клієнта при розрахунку та оплати чайових не нараховується, сума чайових зараховується безпосередньо на банківську карту офіціанта.

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