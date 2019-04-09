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В Україні відкрили першу бетонну дорогу: фото і відео

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Бетонна дорога на Полтавщині - фото 1
Бетонна дорога на Полтавщині / ukravtodor.gov.ua

Держагентство автомобільних доріг України відкрило ділянку першої цементобетонної дороги Дніпро – Решетилівка на Полтавщині. Зацініть, як виглядає новітня траса!

9 квітня Укравтодор відкрив рух по одній з ділянок збудованої цементобетонної дороги поблизу села Свічкареве Кобеляцького району Полтавської області. Наразі дозволений проїзд 1,7-кілометровою ділянкою автодороги Н-31 Дніпро – Решетилівка.

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"Першим проїхав чорний Мерседес. Як думаєте, це добрий знак?" – поцікавилися в підприємстві.

Відкриттям ділянки дороги похвалився й міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Перша ділянка бетонної дороги в Україні відкрита для руху транспорту! Побудована за найсучаснішими технологіями, гарантія – 28 років! Вперше в Україні! – написав він.

Відзначається, що розмітку на дорогу нанесуть в найближчі дні.

ЗАЛИВАННЯ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ШВІВ МАСТИКОЮ НА ЦЕМЕНТОБЕТОННІЙ ДОРОЗІ - фото 319946

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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