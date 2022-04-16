В Україні запустили проєкт для збереження пам'яток під час війни

Російські окупанти показали, що вони продовжують знищувати не так військові об'єкти, як цивільну інфраструктуру й інші об'єкти. Тож в Україні запустили ініціативу, яка дозволить зберегти пам'ятки під час війни.

Так з'явився проєкт Backup Ukraine. Його запустили ЮНЕСКО та Blue Shield Danmark, передає Buro247. Розповідаємо, що він дозволяє.

Це цікаво: У Google показали перші панорамні кадри знищених споруд на Київщині – відео

Його мета – зберегти культурну спадщину України під час війни. Для цього необхідно встановити спеціальний додаток. З його допомогою можна створювати 3D-скани пам'ятників, статуй, історичних будівель (інтер'єрів і фасадів), а також публічних місць.

Для того, щоб стати учасником ініціативи, необхідно зареєструватися та завантажити додаток Polycam – LiDAR & 3D Scanner. Для сканування пам'ятки слід натиснути кнопку Record і рухатися навколо об'єкта, який потрібно зняти. Усі цифрові копії об'єктів зберігатимуть у відкритій базі Polycam Ukraine. Там їх "не зможуть дістати жодні бомби".

"Україна перебуває під майже постійним бомбардуванням понад місяць, за цей час відважні громадяни піддавали себе великому ризику, намагаючись фізично вилучити українські артефакти з небезпечних місць. У багатьох випадках ці предмети дуже великі або зовсім нерухомі, що робить їх уразливими для знищення", – кажуть ініціатори проєкту.

Долучайтеся до ініціативи, щоб допомогти відтворити пам'ятку, якщо її, не дай Боже, понищать російські загарбники. Пам'ятайте, що ми неодмінно переможемо та все відбудуємо.

Читайте також: Чим загрожує масове повернення українських біженців додому: пояснення ООН