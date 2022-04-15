Чим загрожує масове повернення українських біженців додому: пояснення ООН

Чимало українців, яким довелось виїхати в інші країни через вторгнення окупантів, зараз вирішують повертатись у рідні міста. Але це не зовсім хороша ідея не лише з точки зору безпеки.

Понад 4 мільйони українців були змушені поїхати за кордон від початку нападу російських військових на нашу країну. Однак вже близько 870 тисяч біженців повернулись додому. Кожного дня близько 30 тисяч осіб перетинають український кордон. В ООН пояснили, чому це не найкраще рішення у такий складний час.

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Це неминуче створить нові проблеми для гуманітарного реагування на кризу, оскільки людям потрібна підтримка для реінтеграції у свої спільноти або пошуку відповідних приймаючих спільнот, якщо повернення у свої будинки неможливо або недоцільно, – зазначають у повідомленні.

Українців підтримують по всьому світу / Dovile Ramoskaite on Unsplash

Повернення наших громадян може посилити гуманітарні проблеми всередині країни, яка перебуває у стані війни. Хоч у більш безпечних областях майже повністю працює бізнес, однак економіка України зараз працює у форматі воєнного стану.

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