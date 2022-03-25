В Україні запустили NFT-музей війни

У цьому музеї можна купляти експонати, щоб допомогти Україні

Попри війну, в Україні продовжують творити справжнє мистецтво. Так, спільнота NFT-художників спільно з Міністерством цифрової трансформації поєднала блокчейн-технологію, мистецтво й історичні факти. Так з'явився NFT-музей війни.

Як розповідають у Мінцифри, за допомогою цього музею хочуть розповсюджувати правдиву інформацію про війну серед світової діджитал-спільноти. Також він допоможе збирати кошти на підтримку України.

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Експонати цього музею зображають воєнні події, які пережили українці за місяць війни проти Росії. І колекція наповнюватиметься щодня. Аж до дня нашої перемоги над ворогом.

Усі експонати музею виставлені у цифровому вигляді як NFT-токени. Тож їх може придбати кожен охочий. А гроші з продажу колекції перекажуть на офіційний Ethereum-гаманець Мінцифри. Ці кошти спрямують на гуманітарні потреби для України.

У першій частині колекції – твори українських митців. Також музей наповнюватиметься роботами й художників з усіх куточків світу.

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