Українські композитори зіграли п'єсу Маріуполь – вона тривала сім годин: відео

Композитори Роман Григорів та Ілля Разумейко з України виконали семигодинну композицію-інсталяцію Маріуполь. Твір написали 22 лютого у ще мирному Києві.

Днями частину п'єси представили в Нью-Йорку на Фестивалі української сучасної музики (Ukrainian Contemporary Music Festival).

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Там композитори мали наживо виконувати постапокаліптичну Чорнобильдорфську партиту, проте через війну не змогли дістатися Нью-Йорка і надіслали 45-хвилинну частину п'єси Маріуполь.

"Коли по обох інструментах ударили барабанними паличками, звук перетворився з металевого хрускоту на мерехтливий мідний гул, тріскучий, суворий індустріальний шум. Це була зухвала, ритуальна музика – агресивна та занедбана, але зворушливо тепла від того, що створена дуетом", – написав про п'єсу Маріуполь New York Times.

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