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війна

Як працюватиме метро Києва під час повітряних тривог

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Як працюватиме метро Києва під час повітряних тривог - фото 1

Більшості станцій метро у Києві відновили свою роботу, однак місто продовжує жити в умовах війни. Тож міська влада повідомила киян, як працюватиме столична підземка у випадку ворожої загрози з повітря.

Як пишуть у КМДА, під час повітряної тривоги призупинятимуть рух поїздів метро на тих ділянках, де потяги курсують наземною частиною лінії. Крім того, не здійснюватимуться перевезення пасажирів через Південний міст.

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У пресслужбі нагадали, що інтервал руху поїздів на всіх лініях становить близько 10-15 хвилин. Графік роботи метрополітену може оперативно змінюватись.

Зверніть увагу! Метро працює у режимі пасажирських перевезень з 6:30 до 20:00, а підземні станції продовжують цілодобово приймати громадян як укриття.

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