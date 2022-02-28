В Україні запустили центр з пошуку та звільнення полонених

Російський окупант не лише безпощадно убиває наших земляків, він ще й бере їх у полон. Тож надзвичайно важливо було запустити центр з пошуку та звільнення полонених. Розповідаємо, як він працює.

Про роботу Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених на своєму телеграмі розповіла СБУ.

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Зокрема повідомляється, що наразі уточнюються списки зниклих. Усе це робиться для того, щоб віднайти та повернути додому кожного українця, котрий потрапив у полон або зник безвісти.

Також, центр працює і для російських окупантів. Потрібно ж мамам відправляти як живих окупантів, так і їхні "двохсоті" версії.

Російські матері, якщо ви хочете повернути своїх синів, звертайтесь. Бо ваша держава не збирається їх забирати. Тільки ви можете потурбуватися про своїх дітей!, – йдеться у повідомленні.

Для звернень громадян цілодобово працюють телефони:

+38 067 650 83 32

+38 098 087 36 01

та електронна скринька: united.centre.ssu@gmail.com

Якщо серед ваших знайомих є ті, то зник безвісти – телефонуйте на номери гарячих ліній. Допоможіть українцям віднайтися та повернутися до своїх рідних.

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