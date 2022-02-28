Медики просять не здавати кров самостійно, а реєструватись в донорський резерв

З міркувань безпеки медики просять не йти до центрів здачі крові, а реєструватись у донорський резерв і чекати запрошення. Як це зробити?

Записатись у резерв на донацію можна через платформу від DonorUA, повідомляє Київська міська держадміністрація.

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"З міркувань безпеки медики просять записуватися в резерв на донацію через платформу від DonorUA і приходити до центрів крові лише після того, як з вами зв'яжуться координатори", – кажуть у КМДА.

Зареєструватися в резерв донорів можна за посиланням.

Волонтери платформи працюють в кожній області та відстежують запаси в режимі реального часу.

Станом на сьогодні, потреба у крові у центрах крові закрита. В усіх областях України наразі сформовані запаси крові усіх груп та резусів. Київський міський центр крові дякує усім, хто відгукнувся на заклик здати кров та вже став донором.

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