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війна

Медики просять не здавати кров самостійно, а реєструватись в донорський резерв

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Донор - фото 1
Донор / Depositphotos

З міркувань безпеки медики просять не йти до центрів здачі крові, а реєструватись у донорський резерв і чекати запрошення. Як це зробити?

Записатись у резерв на донацію можна через платформу від DonorUA, повідомляє Київська міська держадміністрація.

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"З міркувань безпеки медики просять записуватися в резерв на донацію через платформу від DonorUA і приходити до центрів крові лише після того, як з вами зв'яжуться координатори", – кажуть у КМДА.

Зареєструватися в резерв донорів можна за посиланням.

Волонтери платформи працюють в кожній області та відстежують запаси в режимі реального часу.

Станом на сьогодні, потреба у крові у центрах крові закрита. В усіх областях України наразі сформовані запаси крові усіх груп та резусів. Київський міський центр крові дякує усім, хто відгукнувся на заклик здати кров та вже став донором.

Медики просять не здавати кров самостійно, а реєструватись в донорський резерв - фото 499122

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