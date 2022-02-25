В Україні запустили Бот першої психологічної допомоги: як він працює

Команда Інституту когнітивного моделювання розробила Бот першої психологічної допомоги. Якщо ви відчуваєте паніку, яка підступає, а поруч нікого – зверніться до цього Бота за допомогою.

Написати у чат-бот може будь-хто. Про це повідомили у МОЗ.

Це важливо: Гроші з єПідтримки можна переказати у фонд Повернись живим: як це зробити

Бот містить не тільки рекомендації, які є помічними в перші години після зустрічі з травматичною подією, а й рекомендації, що робити і що не варто, щоб не зашкодити своєму ментальному здоров’ю.

"Бота створили з турботою про психічне здоров'я наших громадян. В ці скрутні часи варто зберігати спокій, діяти виважено та чітко. Цей інструмент стане в пригоді, якщо тобі важко впоратись з травматичною ситуацією, ти не знаєш, що робити та як діяти в стресовій ситуації, як вберегти себе", – зазначили у повідомленні.

Посилання на бот @friend_first_aid_bot

І ще: Як заспокоїти дитину під час війни та правильно пояснити, що відбувається