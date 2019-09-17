В Україні запрацював тролейбусний маршрут з вартістю проїзду в одну гривню

У Дніпрі запрацював новий тролейбусний маршрут №14, який з'єднує житловий масив Сонячний з центром міста. Вартість проїзду перший місяць складе всього одну гривню.

Маршрут пролягає через Новий міст, який нещодавно відкрився. Тепер жителі житлового масиву Сонячний зможуть добиратися до центру міста на чотирьох тролейбусах.

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Інтервал очікування в час пік – 7-8 хвилин. Щомісяця в новому транспорті планують перевозити 115 тисяч пасажирів.

За час ремонту робочі проклали чотири кілометри контактної мережі і реконструювали тягову підстанцію. Муніципальна влада встановила на перший місяць роботи тролейбусів маршруту № 14 ціну в одну гривню.

Транспорт за оновленим маршрутом в напрямку міста буде проходити через такі зупинки:

ж/м Сонячний;

Універсам;

парк Сагайдак;

ТЦ Вавилон;

вулиця Володимира Великого;

вулиця Глінки.

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