У Мінцифрі анонсували 9 нових послуг в Дії: пенсійне посвідчення, військові облігації тощо

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що у застосунку "Дія" скоро з'являться пенсійне посвідчення та військові облігації. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Михайло Федоров повідомив, що у Мінцифрі працюють над запуском нових оновлень.

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Незабаром з'являться 9 послуг та документів у "Дії". Також він зазначив, що у роботі перебувають ще десятки проєктів.

Міністр цифрової трансформації України анонсував такі нововведення:

воєнні облігації

цифрове пенсійне посвідчення

перший функціонал електронного нотаріату

"Кожного разу я ставлю команді однакове запитання: чи може ця послуга стати ще простішою? Це дозволяє прибрати всі зайві кроки для користувачів. З 20 кліків зробити 3, з 5 хвилин – 3 секунди. Навіть якщо потім доведеться знову переробити все з нуля. Наша філософія незмінна, навіть під час воєнного стану, – простий та людяний сервіс. І саме за це ви всі любите Дію", – прокоментував Михайло Федоров.

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