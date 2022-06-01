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У Мінцифрі анонсували 9 нових послуг в Дії: пенсійне посвідчення, військові облігації тощо
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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що у застосунку "Дія" скоро з'являться пенсійне посвідчення та військові облігації. Читайте далі та дізнайтеся деталі!
Михайло Федоров повідомив, що у Мінцифрі працюють над запуском нових оновлень.
І ще: Як отримати допомогу по безробіттю у Дії: відповіді на поширені питання
Незабаром з'являться 9 послуг та документів у "Дії". Також він зазначив, що у роботі перебувають ще десятки проєктів.
Міністр цифрової трансформації України анонсував такі нововведення:
- воєнні облігації
- цифрове пенсійне посвідчення
- перший функціонал електронного нотаріату
"Кожного разу я ставлю команді однакове запитання: чи може ця послуга стати ще простішою? Це дозволяє прибрати всі зайві кроки для користувачів. З 20 кліків зробити 3, з 5 хвилин – 3 секунди. Навіть якщо потім доведеться знову переробити все з нуля. Наша філософія незмінна, навіть під час воєнного стану, – простий та людяний сервіс. І саме за це ви всі любите Дію", – прокоментував Михайло Федоров.
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