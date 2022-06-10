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війна Kalush

У Львові тестують тролейбус з автономним ходом

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У Львові тестують тролейбус з автономним ходом - фото 1

Тролейбус "Електрон" з автономним ходом може вже стати на маршрут у липні 2022 року. А поки відбувається тестування транспорту. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Львівська міська рада повідомляє, що у місті тестують "Електрон", перший тролейбус з автономним ходом, який може проїхати приблизно 20 кілометрів. Підзарядка триває у межах трьох годин.

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Тролейбус "Електрон" доукомплектували додатковою батареєю, що зробило його важчим на 750 кг. Також довелося зняти 3 сидіння для пасажирів.

"Попереду ще – додаткова сертифікація, яку проводить державне підприємство "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства". Тільки після цього тролейбус передадуть місту", – прокоментували в ЛКП "Львівелектротранс".

У Львові тестують тролейбус з автономним ходом - фото 507213

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