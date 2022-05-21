У Львівській області запустили біогазову електростанцію на сміттєзвалищі

Грибовицьке сміттєзвалище перетворили на джерело чистої енергії. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Грибовицьке сміттєзвалище, що біля села Великі Грибовичі на Львівщині, відтепер оснащене біогазовою електростанцією, яка генеруватиме 2,6 млн кВт на годину електроенергії на рік та забезпечить нею близько 735 споживачів.

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"Біогазова електростанція також допоможе покращити екологічну ситуацію та зменшити полігон твердих побутових відходів в об'ємах, оскільки з пустот викачуватимуть метан та інші газоподібні елементи. Тепер ризик займань та пожеж на цьому полігоні, які вже траплялися у минулому, зменшився", – прокоментував Козицький.

Міський голова Львова Андрій Садовий пояснив, що працює станція за таким алгоритмом: газ викачується і перетворюється на електроенергію. Тобто полігон, який всі сприймали як проблему та загрозу, перетворився на джерело чистої енергії.

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