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Розлитий чай ледь не став причиною авіакатастрофи
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Європейський авіабудівний концерн Airbus і британська компанія Rolls-Royce закінчили розслідування двох інцидентів з пасажирськими літаками A350-900, в яких на лайнерах відключилися праві двигуни Trent XWB. Експерти з'ясували, з чим пов'язані раптові зупинки двигунів на авіалайнерах.
Перший випадок стався 9 листопада 2019 року на лайнері A350-900. У польоті у літака несподівано вимкнувся правий турбовентиляторний двигун Trent XWB. Причиною відключення стали суперечливі команди, що надійшли системі управління двигунами з центральної панелі у кабіні пілотів, розташованої між льотчиками. За годину до вимкнення двигуна один з льотчиків пролив чай на центральну панель.
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Назва авіакомпанії, з літаком якої стався інцидент, не розкривається. Але відомо, що саме 9 листопада A350-900 корейська авіакомпанія Asiana, що виконувала рейс із Сеула у Сінгапур, перервала політ і приземлилася у Манілі.
Другий підтверджений інцидент з вимиканням двигуна у польоті стався на лайнері A350-900 американської авіакомпанії Delta Air Lines, який 21 січня 2020 року виконував переліт у Сеул. Виявилося, що за 15 хвилин до вимкнення силової установки на центральну панель пролили напій, який викликав замикання органів управління. У результаті, засвідчує запис з бортового самописця лайнера, електронна система управління двигуна отримала суперечливі команди з центрального пульта та закрила один з гідравлічних клапанів високого тиску.
Після вимикання двигуна льотчики спробували його запустити, але безуспішно. У результаті прийняли рішення повернутися в аеропорт Фейрбенкс, де лайнер на одному двигуні і здійснив успішну посадку. В результаті інциденту ніхто не постраждав.
В обох випадках лайнери пройшли ремонт, під час якого була замінена частина органів управління на центральній панелі. Обидва літаки наразі продовжують літати. Найближчим часом Airbus планує провести переговори з авіаперевізниками, після чого концерн планує опублікувати правила вживання напоїв у кабіні пілотів.
Це не перший інцидент з розлитим напоєм в кабіні. Торік на пасажирському літаку A330 британської авіакомпанії Thomas Cook Airlines один з льотчиків пролив каву на центральну панель. У результаті частина системи управління на панелі закоротила і розплавилася, літак залишився практично без зв'язку. У польоті пілотам подали напої у стаканчиках без кришок, що було нормою в цій авіакомпанії. Після інциденту правила змінили, зобов'язавши стаканчики з напоями для пілотів закривати кришками.
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