В Україні запрацювали унікальні евакуаційні автобуси з мінішпиталем всередині: фото

В Україні почали курсувати мобільні шпиталі, які облаштували на базі двоповерхових автобусів. Такі евакуаційні автобуси-швидкі дозволять безпечно вивозити українців з найгарячіших бойових точок нашої країни.

Як пише засновник проєкту з безпечної евакуації із зон бойових дій Георгій Логвінський у Facebook, такі евакуаційні автобуси можуть брати на борт до 50 осіб в умовах, що відповідають їхньому стану, та під наглядом лікарів.

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Рейси постійно здійснюються з Києва, Дніпра, Харкова, Одеси Львова, та інших міст – спочатку до Кишинева, де їх зустрічають волонтери, а далі – за бажанням, автомобільними та повітряними маршрутами можна легко дістатися до будь-якої точки світу.

У найближчих планах відкрити рейси через Львів до Польщі та інших країн Європи. Для особливо тяжких випадків є близько 10 швидких.

Останнім часом, евакуюючи жінок, старих і дітей, я багато разів стикався з болісною для людей дилемою – хворий член сім'ї, для якого дорога в переповненому людьми автобусі без належних умов рівносильна смерті. За ці два місяці евакуації нам вдалося вивезти понад 15 тисяч людей, – написав Логвінський.

Важливо! Для детальної інформації щодо евакуації можна телефонувати за номером 800-3333-01 або перейти на сайт medibus.com.ua

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