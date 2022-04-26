В Україні почав курсувати медичний потяг: як виглядає мобільний госпіталь зсередини

Тепер евакуювати поранених або ж травмованих українців з найгарячіших бойових точок нашої країни набагато простіше. В Україні запустили перший медичний потяг.

Як пише пресслужба Міністерства охорони здоров'я України, потяг сформований з кількох спеціальних вагонів, серед яких є і вагон інтенсивної терапії.

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Мобільний госпіталь призначений для вивезення з "гарячих" областей хворих, поранених та травмованих громадян. Надавати невідкладну медичну допомогу медики зможуть просто в дорозі, після чого евакуйованих передаватимуть для подальшого лікування у лікарні тих міст, де ситуація спокійніша.

У МОЗ також зазначили, що на сьогодні спеціальним медичними поїздами із зон бойових дій уже перевезли майже 300 пацієнтів разом із членами їхніх сімей.

Разом з тим організація "Лікарі без кордонів" шукає українських спеціалістів, які можуть долучитися до команди евакуаційного потяга. Зараз є потреби у медсестрах/медбратах інтенсивної терапії, які легко пристосовуються до роботи в екстремальних умовах та готові працювати у різних регіонах. Бажано, щоб кандидати мали досвід надання допомоги у разі травм, з догляду за пацієнтами після ортопедичних операцій та/або практичні знання в галузі інтенсивної терапії.

Дивіться, як облаштований медичний потяг

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