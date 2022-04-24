Поїзд українського виробництва вирушив у перший рейс: як виглядають вагони

Чимало підприємств продовжують працювати в умовах війни, підтримуючи економіку країни. Зокрема на балансі Укрзалізниці з'явилися нові сучасні вагони українського виробництва.

Як йдеться у пресслужбі Укрзалізниці, з нових українських вагонів сформували цілий потяг. Під час першого рейсу він курсував з Києва до Чернігова.

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Таким чином у напрямку Чернігова збільшено кількість місць у поїзді та є можливість подорожувати у першому та другому класах. Перший такий потяг був заповнений на 74%.

Квитки другого класу обійдуться у 102 гривень, а за поїздку у першому класі доведеться віддати 180 гривень.

Зверніть увагу! Квитки можна придбати в залізничних касах, чат-боті та на сайті Укрзалізниці.

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