В Україні заборонили ввезення та розповсюдження російських книжок

В Україні заборонили продаж всіх книжок російського видавництва. Рішення ухвалили у зв'язку з відкритою та широкомасштабною військовою агресією РФ проти України.

Про це йдеться у повідомленні Держкомтелерадіо.

Це важливо: Стівен Кінг закликав росіян боротися з дезінформацією брехливого Путіна

"Заборонено ввезення і розповсюдження всієї видавничої продукції з території держави-агресора. Держкомтелерадіо призупиняє видачу та зупиняє дію дозволів на ввезення видавничої продукції з території держави-агресора. Відповідний наказ розміщено на офіційному сайті відомства", – зазначається у повідомленні.

Рішення Держкомтелерадіо прийнято на початку березня у зв’язку з відкритою та широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та з метою недопущення культурного та інформаційного впливу держави-агресора на суспільні настрої українців.

В Україні заборонили ввезення та розповсюдження російських книжок

І ще: Українці можуть отримати компенсацію за комунальні послуги: хто та як