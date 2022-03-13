Стівен Кінг закликав росіян боротися з дезінформацією брехливого Путіна

Відомий американський письменник Стівен Кінг уже неодноразово підтримував Україну на тлі війни, яку розв'язала Росія. На цей раз він висловився про диктатора Путіна.

Так, король жахів Стівен Кінг назвав президента Росії Володимира Путіна брехуном, від рук якого гинуть жінки та діти. Про це автор світових бестселерів написав на своїй сторінці у Twitter.

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Крім цього, Кінг закликав росіян боротися з дезінформацією.

Це війна Путіна. Жінки та діти гинуть від його рук. Життєво важливо, щоби російський народ розумів, що відбувається. Вкрай важливо зруйнувати стіну дезінформації. Якщо ви зможете достукатися: #PutinLies, — йдеться у дописі Стівена Кінга.

This is Putin's war.

Women and children are dying at his hands.

It's vital that the Russian people understand this is happening.

It's vital to break down the wall of disinformation.

If you can get through: #PutinLies. — Stephen King (@StephenKing) March 13, 2022

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