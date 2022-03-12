Українці можуть отримати компенсацію за комунальні послуги: хто та як

В Україні запустили програму компенсації за комуналку

В Україні запустять механізм компенсації за комунальні послуги. Розповідаємо, хто може розраховувати на неї та що для цього потрібно зробити.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов розповів про нову програму. Вона передбачає компенсацію комунальних витрат бюджетам громад, які безплатно приймають переселенців.

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Як отримати компенсацію за комунальні послуги від держави

Хто може отримати компенсацію від держави?

Мовиться про ті громади, які безплатно прихистили переселенців у будівлях, приміщеннях комунальної форми власності (школах, дитячих садочках тощо).

Які комунальні витрати покриває програма?

Тут ідеться про витрати, пов'язані з постачанням тепла, води, водовідведенням, газопостачанням, покупкою дров, палетів і вугілля.

Що потрібно, щоб отримати компенсацію?

Щоб отримати відшкодування, громадам потрібно подати заявку до військової адміністрації. Також варто надати чеки або скани, які підтверджують оплату комунальних послуг.

Важливо! Це потрібно зробити не пізніше третього робочого дня після звітного місяця.

Військові адміністрації надсилатимуть дані громад до Мінрегіону. І вже ця структура готуватиме акт уряду про виділення коштів.

Коли почне діяти програма?

Наразі мовиться про відшкодування витрат на комунальні послуги, які надавалися з 1 березня 2022 року. Тож на початку квітня громади зможуть подавати свої заявки, щоб отримати компенсації.

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