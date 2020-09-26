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В Україні за викрадення авто почнуть карати в'язницею

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Крадіжка авто - фото 1
Крадіжка авто / mspravka

В Україні за викрадення автомобіля каратимуть виключно обмеженням або позбавленням волі. Відповідний закон вже набув чинності.

Документ був опублікований у виданні Голос України.

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Закон говорить, що незаконне заволодіння транспортним засобом більше не передбачає покарання у вигляді штрафу: такі дії караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

У разі якщо викрадення авто здійснили за допомогою електронних пристроїв для втручання в роботу технічних засобів охорони або якщо вартість авто становить від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 105 100 до 262 750 гривень), порушнику загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

За крадіжку автомобіля, здійснену організованою групою або пов'язану з насильством, зловмисникові загрожує від восьми до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Авто - фото 427481
Авто

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Джерело: golos
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