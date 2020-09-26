На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
В Україні за викрадення авто почнуть карати в'язницею
-
- 10
В Україні за викрадення автомобіля каратимуть виключно обмеженням або позбавленням волі. Відповідний закон вже набув чинності.
Документ був опублікований у виданні Голос України.
І ще: Водіям нагадали про увімкнення ближнього світла з 1 жовтня: яке покарання за порушення
Закон говорить, що незаконне заволодіння транспортним засобом більше не передбачає покарання у вигляді штрафу: такі дії караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
У разі якщо викрадення авто здійснили за допомогою електронних пристроїв для втручання в роботу технічних засобів охорони або якщо вартість авто становить від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 105 100 до 262 750 гривень), порушнику загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
За крадіжку автомобіля, здійснену організованою групою або пов'язану з насильством, зловмисникові загрожує від восьми до 12 років з конфіскацією майна або без такої.
Це цікаво: Горе-водійка розбила розкішний Porsche на рівному місці під час паркування: епічне відео
-
17:14Google пропонує заспівати хіт Dance Monkey, аби допомогти тренувати штучний інтелект
-
16:44Не ведіться: учені розповіли, скільки разів на день потрібно годувати кота
-
16:17В Україні за викрадення авто почнуть карати в'язницею
-
15:47Наскільки зросла середня ціна смартфонів по всьому світу: дані аналітиків
-
15:10Як проводять свої вихідні успішні чоловіки
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
14:49Корови проти автомобілів: хто більше впливає на глобальне потепління
-
14:20Суцільний позитив: ці знаки Зодіаку завжди в гарному настрої
-
14:00Сценарій до Дня вчителя: найкращі ідеї проведення свята у школі
-
13:46Стилістка назвала головні помилки жінок при виборі одягу
-
13:30Серіал Любов з ароматом кави 1 сезон: дивитися онлайн всі серії 2020
-
13:144 найкорисніших продуктів для мозку
-
13:00Погода у жовтні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
12:43Експерти розповіли, чи можна користуватися смартфоном під час зарядки
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:19Європейський день мов: На скільки відсотків ти поліглот?
-
11:44Чому важливо завершувати всі розпочаті справи
-
11:20Шведський фермер знайшов справжній рунічний камінь: фотофакт
-
10:45Прості способи позбутися лупи в домашніх умовах
-
10:12Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 26 вересня
-
09:48Настя Каменських прикрасила сторінки американського глянцю: спекотні фото
-
09:30Три найкращих осінніх напої для зміцнення імунітету
-
08:55Горе-водійка розбила розкішний Porsche на рівному місці під час паркування: епічне відео
-
08:30Cadillac розкрив дизайн таємничого позашляховика
-
08:12Експерти назвали 4 продукти, які обов'язково мають бути у раціоні кожної жінки
-
15:10Як проводять свої вихідні успішні чоловіки
-
12:19Європейський день мов: На скільки відсотків ти поліглот?
-
10:12Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 26 вересня
-
08:12Експерти назвали 4 продукти, які обов'язково мають бути у раціоні кожної жінки
- 25 вересня
-
21:51Види сексу, якими займається кожна щаслива пара
-
18:32ЛЮКСЕМБУРГ, ЛЮКСЕМБУРГ: дивіться тизер нового фільму Антоніо Лукіча з Курган & Agregat
-
16:21Мотиваційні відео Вілла Сміта, які змушують надихнутися
-
12:17Як бути самотнім і отримувати від цього задоволення
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 вересня
- 24 вересня
-
21:517 складних секс-поз, які однозначно варто спробувати кожному
-
18:30Прості лайхфаки, які продовжать життя одягу і взуття
-
14:30Швидкий тест на особистість: оберіть дім на картинці і дізнайтесь про себе більше
-
11:19Мортіна і Темний лорд – 5 книг фантастичного чтива
-
09:49Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 вересня
-
07:59Альтернатива яєчні: рецепт простого, ситного та смачного сніданку
- 23 вересня
-
21:45ГЕНТ ▶ ДИНАМО онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
-
20:15Знайди голих дівчат на фото: пікантні оптичні ілюзії (18+)
-
18:33Найкращі ідеї дизайну, які змушують затримати погляд (фото)
-
15:10Не лише хюге: 7 скандинавських слів, які описують життя
-
12:42Корисні функції Android, які полегшать життя
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 вересня
- 22 вересня
-
20:15ТОП-20 гарячих фото дівчат від колумбійки, які змусять затримати погляд (18+)
-
17:33Простий тест на моральний стан: що ви бачите на картинці
-
14:20Приховані можливості профілю в Instagram, які має знати кожен
-
12:20Осіннє рівнодення покращить життя цих знаків Зодіаку