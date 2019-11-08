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В Україні за п'яне водіння планують ввести арешт

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П'яне водіння - фото 1
П'яне водіння / interfax

МВС України пропонує повернути норму про відповідальність за водіння автотранспортним засобом в стані сп'яніння з Кримінального кодексу до Адміністративного.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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"Ми будемо вносити пропозицію повернути відповідальність за водіння автотранспортного засобу в алкогольному сп'янінні і запропонуємо доповнити штраф адміністративним покаранням адмінарештом. У разі якщо перший раз п'ять днів, повторно – 10 днів, якщо ще раз повторно до 15 днів", – розповів Геращенко на слуханнях комітету з питань правоохоронних органів.

Він нагадав, що таке правопорушення як водіння транспортом в стані сп'яніння, відповідно до закону, який має набути чинності, відносять до кримінальних злочинів. "Але зараз ми бачимо, що це не поліпшить попередження проблем, а зробить навпаки", – сказав Геращенко, зазначивши, що такий стан справ може заблокувати роботу патрульної поліції.

За п'яне водіння планують ввести арешт - фото 366969
За п'яне водіння планують ввести арешт

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Джерело: interfax
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