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В Україні помітили дуже рідкісний електровен з Японії: фотофакт

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Mitsubishi Minicab i-MiEV 2014 року - фото 1
Mitsubishi Minicab i-MiEV 2014 року / topgir

На парковці у Києві помітили дуже рідкісний як для європейського континенту електромобіль – Mitsubishi Minicab i-MiEV 2014 року. Це японський кей-кар, призначений в основному для продажу на внутрішньому ринку.

У машини ліве розташування керма, що нетипово для японського авто. Це наштовхує на думку, що електрокар призначався для іншої країни або ж його просто переробили. Хай там як, швидше за все, такий мікровен єдиний в Україні.

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В Україні помітили дуже рідкісний електровен з Японії: фотофакт - фото 425785

В основному Mitsubishi Minicab i-MiEV продавали корпоративним клієнтам, у приватних руках він опинявся рідко. Цей автомобіль ідеально підходить для маленьких вуличок Японії (його довжина – всього 3,4 м, а ширина – 1,47 м), а ось в українській місцевості машина виглядає надкомпактною.

За рух Mitsubishi Minicab i-MiEV відповідає електромотор потужністю 41 сила. Батарей в електровена було дві на вибір – місткістю 10,5 і 16 кВтг. Вони забезпечували запас ходу 100 і 150 км відповідно.

В Україні помітили дуже рідкісний електровен з Японії: фотофакт - фото 425786
В Україні помітили дуже рідкісний електровен з Японії: фотофакт - фото 425787

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Джерело: topgir
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