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Стало відомо, скільки електромобілів вже їздить по Україні: названа цифра

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Скільки електромобілів в Україні - фото 1
Скільки електромобілів в Україні / stroom

Міністерство внутрішніх справ України назвало кількість електромобілів, зареєстрованих в Україні. Всього по дорогах країни їздить 23 872 авто на електротязі, з яких 5 тисяч були поставлені на облік в цьому році.

Як повідомляється, найбільше, а саме третина від усієї кількості, їздить електромобілів по столичному регіону. Так, у Києві та області налічується 7999 електрокарів.

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Далі йде Одеська область, де зареєстровано 3490 машин, замикає трійку Харківська область з 2330 авто.

Також електромобілі мають попитом у Дніпропетровській та Львівській областях. Там їх налічується 1875 і 1528 відповідно. А от найменше електрокарів у Вінницькій (755), Чернівецькій (375) і Луганській (33) областях.

Стало відомо, скільки електромобілів вже їздить по Україні: названа цифра - фото 426116

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Джерело: firstgear
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