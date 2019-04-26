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В Україні введуть обов'язковий іспит з математики

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Іспит з математики стане обов'язковим / ukranews

Випускники українських шкіл з 2021 року будуть складати обов'язковий іспит з математики, а історія України та іноземна мова будуть предметами на вибір. Про це заявила міністр освіти Лілія Гриневич.

Так, за словами Гриневич, іспит буде дворівневим – базовим і поглибленим – в залежності від необхідності абітурієнта. Чиновниця також пояснила, що міністерство виходить з того, що базові математичні навички необхідні кожній людині.

До слова: ЗНО 2019: дата тестування, реєстрація та перелік усіх предметів

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ЗНО з математики

Міністерство готує й посилене вивчення з 2021 року математики та іноземних мов, зокрема англійської, який буде на рівні з історією України одним з обов'язкових іспитів на вибір.

Зараз випускники обов'язково повинні здавати ЗНО з української мови та історії, а також з математики або іноземної мови на вибір.

Читайте також: Підготовка до ЗНО 2019 з усіх предметів: найкращі сайти і додатки

Джерело: mon.gov
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