В Україні введуть електронні ветпаспорти для домашніх тварин: як це працюватиме

У Києві, 27 серпня, презентували проєкт із запровадження ветпаспортів для тварин та анонсували запуск Єдиного державного реєстру домашніх тварин у "Дії".

Про це пише Міністерство аграрної політики та продовольства.

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Проєкт передбачає зміни в процедурі видачі ветеринарних паспортів – раніше видавати офіційні документи для тварин мали право тільки державні заклади ветеринарної медицини. Запуск проєкту проходитиме у два етапи.

Наболіла проблема, яку ми почнемо вирішувати – відсутність верифікованої державної інфраструктури для пошуку загублених тварин і повернення їх додому. За даними зоозахисної ініціативи Save Pets of Ukraine, під час війни кількість безпритульних тварин в Україні зростає на 60% щороку. Це створює величезне навантаження на притулки та волонтерів, які віддано борються за життя кожного хвостика. На жаль, притулків уже зараз бракує, і проблема загострюється. Реєстрація тварин у Реєстрі дозволить полегшити пошук загублених котів, собак та тхорів, їх ідентифікацію та повернення власникам, – розповів заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Денис Башлик.

Перший етап запланований на осінь 2024 року. Він почнеться із запуску Єдиного реєстру домашніх тварин, де можна буде зареєструвати улюбленця під час візиту до ветеринара і сформувати електронний ветпаспорт.

Послуга надаватиметься безкоштовно державними і ліцензованими приватними ветеринарними лікарями, які стали учасниками проєкту і мають доступ до реєстру (перелік таких лікарів по всій Україні можна буде побачити на мапі ветклінік на порталі проєкту pet.gov.ua).

У реєстрі зберігатиметься вся інформація про тварину включно з історією щеплень. Реєстр також полегшить пошук загублених котів, собак і тхорів, їхню ідентифікацію та повернення власникам.

Під час другого етапу, коли реєстрація домашніх тварин стане масовою і реєстр достатньо наповниться, команда проєкту запустить відображення ветеринарних паспортів у застосунку "Дія".

У подальших планах – інтеграція Єдиного державного реєстру з міжнародними базами даних домашніх тварин, зокрема Europetnet.

Електронні ветпаспорти / Міністерство аграрної політики та продовольства

Проєкт створено в межах та за рахунок коштів програми міжнародної технічної допомоги "Інноваційна лабораторія підтримки асоціації Україна-ЄС (ІнноЛабЄС)", що реалізується німецьким товариством міжнародного співробітництва "Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ Ukraine) GmbH" у партнерстві з Фонд Східна Європа за фінансової підтримки Уряду Федеративної Республіки Німеччина через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ).

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