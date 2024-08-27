Держава видаватиме житло Героям України – указ президента

Люди, яким присвоїли звання Герой України із врученням ордена "Золота Зірка", зможуть отримати житло, незалежно від того, чи потребують вони поліпшення житлових умов.

Держава надаватиме житло людям, яким присвоїли звання Герой України за визначний геройський вчинок. Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського.

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Якщо звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоїли посмертно або якщо людина зі званням і орденом померла, то житло зможуть отримати їхні родичі, незалежно від того, чи потребують вони поліпшення житлових умов.

Військовим, які служили або досі служать у Міністерстві оборони, Міністерстві внутрішніх справ, розвідувальних органах, Службі безпеки або в Управлінні державної охорони України, житло надаватимуть коштом цих відомств.

Держава видаватиме житло

Цей указ набуває чинності з дня його опублікування, тобто з 26 серпня.

Звання Герой України – один із видів державних нагород, який присвоюють відповідно до закону України "Про державні нагороди України". Герой України присвоюють громадянам за здійснення визначного геройського вчинку або визначних трудових досягнень і лише за указом президента. З 2023 року питання про присвоєння звання "Герой України" розглядає експертна група, зокрема через велику кількість петицій і звернень про присвоєння звання.

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