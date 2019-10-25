В Україні введуть електронні автомобільні номери

Діджиталізація в Україні прискорюється. Тільки уряд анонсував введення електронної альтернативи водійського посвідчення та техпаспорта, як відразу ж заговорили і про віртуальні автономери.

Українські водії скоро зможуть їздити без номерів, оскільки уряд підготував для них нову інновацію – е-номери. Віртуальні автономери анонсували після того, як було оголошено про те, що в Україні запрацюють електронні права і техпаспорт на машину.

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Глава МВС Арсен Аваков зазначив, що нововведенням стане впровадження віртуальних номерних знаків. Проєкт закону підтримав уряд і згодом його розгляне Верховна Рада.

"При реєстрації транспортних засобів громадянин міг вибрати номерний знак лише з того переліку, який був саме в цьому сервісному центрі. Люди були обмежені в можливості вибору номерного знака для транспортного засобу, а держава витрачала бюджетні кошти на придбання, зберігання і передачу між сервісними центрами і ЦНАП виготовлених номерів. Вигравали від цього тільки корупціонери, які "допомагали" вибрати "красивий" номер, а також великі монополісти – виробники номерів", – зазначив міністр.

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