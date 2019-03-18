В Україні встановлять фіксовані ціни на найпопулярніші ліки

Міністерство охорони здоров'я встановить граничні ціни на лікарські засоби з Національного переліку, які купуються найчастіше.

Ця максимально допустима ціна буде залежати від цін на речовину в сусідніх країнах. Така модель регулювання цін на ліки вже працює в програмі Доступні ліки і дає позитивні результати.

І ще: Розвінчано найпопулярніші міфи про яйця

Зазначено, що в Національному переліку основних лікарських засобів є 60 (з 427) дуже популярних ліків. Експерти переконані, що введення регулювання саме на ці препарати дозволить медустановам заощаджувати кошти, купувати більше потрібних ліків з Нацпереліку і поза ним. Тому пацієнти отримають ще більше безкоштовних ліків при лікуванні в стаціонарі.

Для ще 30 препаратів МОЗ планує вже в цьому році ввести цінове регулювання за моделлю референтного ціноутворення (порівняння цін на ліки в п'яти сусідніх країнах). Обмеження цін на лікарські засоби буде діяти на закупівлі ліків закладами охорони здоров'я за бюджетні кошти.

Читайте також: Чи можуть окуляри ще більше зіпсувати зір