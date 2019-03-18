Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Гороскоп на день

В Україні встановлять фіксовані ціни на найпопулярніші ліки

  • 13
У Національному переліку основних лікарських засобів є 60 ліків - фото 1
У Національному переліку основних лікарських засобів є 60 ліків / EGEMEN

Міністерство охорони здоров'я встановить граничні ціни на лікарські засоби з Національного переліку, які купуються найчастіше.

Ця максимально допустима ціна буде залежати від цін на речовину в сусідніх країнах. Така модель регулювання цін на ліки вже працює в програмі Доступні ліки і дає позитивні результати.

І ще: Розвінчано найпопулярніші міфи про яйця

Зазначено, що в Національному переліку основних лікарських засобів є 60 (з 427) дуже популярних ліків. Експерти переконані, що введення регулювання саме на ці препарати дозволить медустановам заощаджувати кошти, купувати більше потрібних ліків з Нацпереліку і поза ним. Тому пацієнти отримають ще більше безкоштовних ліків при лікуванні в стаціонарі.

Для ще 30 препаратів МОЗ планує вже в цьому році ввести цінове регулювання за моделлю референтного ціноутворення (порівняння цін на ліки в п'яти сусідніх країнах). Обмеження цін на лікарські засоби буде діяти на закупівлі ліків закладами охорони здоров'я за бюджетні кошти.

Читайте також: Чи можуть окуляри ще більше зіпсувати зір

Джерело: moz.gov.ua
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Музика 70-90 х: яка українська пісня була хітом в рік твого народження
  • 13 березня, 18:00
  • 2268
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 3799
ТЕСТ: Чи впізнаєш ти автомобілі з відомих фільмів?
  • 15 березня, 12:05
  • 851
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Суспільство Медицина