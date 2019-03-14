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Розвінчано найпопулярніші міфи про яйця

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Споживання яєць не пов'язано з рівнем холестерину в крові - фото 1
Споживання яєць не пов'язано з рівнем холестерину в крові / Storystore

Яйця – один з найбільш спірних продуктів у світі дієтології. Яку користь і шкоду приносять яйця нашому організму: читайте нижче.

Не рекомендують з'їдати більше 2 штук яєць на день, тому що підвищиться рівень холестерину в крові, що, в свою чергу, призведе до серцево-судинних захворювань. Кожне яйце дійсно має 200 мг холестерину і 5 г жирів.

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Але споживання яєць не пов'язано з рівнем холестерину в крові, скільки б яєць ви не їли. Печінка людини виробляє в кілька разів більше холестерину, він необхідний організму для підтримки імунних функцій і для вироблення гормонів (наприклад, тестостерону).

Білок корисний, а жовток – шкідливий, адже в білку холестерину немає, а в жовтку – є. Як зазначено вище, не потрібно боятися холестерину в яйцях. У жовтку містяться потрібні нам вітамін A, вітамін D і вітамін E, крім того, він багатий поліненасиченими жирними кислотами (Омега-3), наприклад, лінолевою кислотою. А от в яєчному білку цих речовин немає.

Найкраще випивати яйця сирими. Знову ж таки, це міф. Сирий яєчний білок набагато гірше засвоюється і сильно перевантажує шлунок, крім того, з'являється небезпека захворіти на сальмонельоз. Краще піддавати яйця термічній обробці, оптимально – варити пашот.

Найпопулярніші міфи про яйця - фото 314362
Найпопулярніші міфи про яйця

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